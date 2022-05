24. August - Grüne schlagen Ukraines Nationalfeiertag als einmaligen Feiertag in Berlin vor

So 15.05.22 | 12:10 Uhr

Bild: imago images/S. Gabsch

Die Berliner Grünen fordern in diesem Jahr einmalig den 24. August zum Feiertag zu erklären - als Zeichen der Unterstützung der Ukraine. Das steht so im Masterplan der Partei, den die Abgeordnetenhausfraktion am Samstag auf ihrer Klausur beschlossen hat.

Am 24. August feiert die Ukraine jährlich ihren Nationalfeiertag, denn an diesem Tag erklärte das Land im Jahr 1991 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion.



Die Berliner Grünen wollen als Zeichen der Solidarität Berlins mit der Ukraine, dass die Stadt in diesem Jahr – und nur in diesem Jahr - diesen Feiertag gemeinsam begeht. Ziel sei es, damit ein deutliches Zeichen zu setzten für die deutsch-ukrainische Verbundenheit, hieß es zur Begründung. Außerdem soll so auch gewürdigt werden, was Berlinerinnen und Berliner für die Geflüchteten geleistet haben.

Linke für zusätzlichen Feiertag offen, SPD will erst beraten

Ob das Vorhaben gelingt, ist unklar. Der Berliner Fraktionsvorsitzende der Linken, Carsten Schatz, erklärte in einer ersten Reaktion, dass seine Partei hier offen sei. Die Linke sei immer bereit über zusätzliche Feiertage zu reden, sagte Schatz dem rbb. SPD-Fraktionschef Raed Saleh wollte sich nicht zu dem Vorschlag äußern. Diese Idee müsse erstmal in der SPD-Fraktion diskutiert werden, so Saleh.