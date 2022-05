Das Brandenburger Verbraucherschutzministerium will Läden im Land auch weiterhin sonntags grundsätzlich geschlossen halten. Das sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Mittwoch in Potsdam der Deutschen Presse Agentur. Sonntagsarbeit müsse die Ausnahme bleiben, so Hesse weiter.

Das Ministerium reagierte damit auf einen Vorstoß der Brandenburger FDP-Fraktion, die gefordert hatte, das Öffnungsverbot an Sonn- und Feiertagen aufzuheben, um dem Einzelhandel eine weitere Möglichkeit zur Erholung von der Corona-Krise zu bieten.