Sonderregel in Arbeit

Es sei bereits für viele Berufe ein Zugang nach Selbsteinschätzung beschlossen worden, sagte Giffey am Freitagabend in der rbb24 Abendschau. Ärztinnen gehörten nicht dazu, weil sie besondere Anforderungen erfüllen müssten. Sie fände aber Überlegungen richtig, wie man hier Erleichterungen ermöglicht. Deshalb begrüße sie auch Vorschläge, die dazu gemacht werden, sagte Giffey. Zum Beispiel sei es vorstellbar, dass die ukrainischen Ärztinnen zunächst ukrainische Geflüchtete behandeln.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ist dafür, ukrainischen Ärztinnen in Deutschland den Jobeinstieg zu erleichtern.

Unter den Geflüchteten aus der Ukraine sind viele Ärztinnen und Ärzte. Aber sie dürfen in Berlin nicht praktizieren, da ihnen die deutsche Approbation fehlt. Die Grünen fordern eine Regelung wie schon 2015. Von Angela Ulrich und Tobias Schmutzler

Das Bundesgesundheitsministerium arbeitet gerade an einer solchen Sonderregel. Eine vergleichbare Ausnahmegenehmigung gab es nach der Flüchtlingskrise 2015 vorübergehend für syrische Ärzte.

Bisher hat das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales nur in einem Fall eine Berufserlaubnis für eine ukrainische Ärztin ausgesprochen. Das teilte die Behörde dem rbb auf Anfrage mit. In dem Fall handelte es sich um eine Ärztin, die bereits Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 nachweisen konnte, so das Landesamt.