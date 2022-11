Ein 26-jähriger Mann hat am Samstagabend Exil-Iraner angegriffen, die mit einem Zeltlager in Berlin-Mitte für Frauenrechte und Demokratie in ihrem Heimatland demonstrieren.

Nach Angaben der Gruppierung Feminista Berlin, die vor einigen Wochen das Protestzeltlager vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte errichtet hatte, waren zum Zeitpunkt des Angriffs neun Aktivisten vor Ort. Insgesamt hätten sich vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen, an den Transparenten zu schaffen gemacht. Einer der Männer habe die Gruppe dann mit einem Messer bedroht. Sie hätten Glück gehabt, dass in dem Moment zufällig eine Polizeistreife vor Ort gewesen sei, sagte eine der Aktivistinnen in der Nacht zum Sonntag.

Die Polizei geht einem Sprecher zufolge inzwischen davon aus, dass lediglich der 26-Jährige für die Beschädigung und die Bedrohung verantwortlich ist. Ein Begleiter sei als Zeuge vernommen worden.