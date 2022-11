Teuerung in der Krise

Brandenburg will Sozialträger, Sportvereine und Krankenhäuser wegen der steigenden Energiekosten deutlich stärker unterstützen. Das haben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag nach dem ersten Brandenburger Sozialgipfel in der Staatskanzlei angekündigt.

Außerdem sollen Beratungsangebote für in Not geratene Menschen und Familien ausgebaut werden. Die Landesregierung will mit ihren Hilfen zusätzlich zu den Entlastungspaketen des Bundes auf die steigenden Energiekosten reagieren.