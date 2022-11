Dank deutlicher Steuermehreinnahmen kann das Land Berlin nochmals 2,6 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um Privathaushalte und Landesunternehmen in der Energiekrise zu unterstützen. Neue Schulden müssen dafür nicht aufgenommen werden.

Mit Milliardensummen will die rot-grün-rote Landesregierung Haushalte und Unternehmen in Berlin entlasten. Der Senat hat dazu am Dienstag den Entwurf für einen Nachtragshaushalt im Umfang von 2,6 Milliarden Euro beschlossen. Rund 500 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, verbilligte Tickets im Nahverkehr anzubieten. Der Senat plant, das seit Oktober angebotene 29-Euro-Ticket auch im neuen Jahr fortzuführen. Außerdem soll das Sozialticket von derzeit 27,50 auf neun Euro vergünstigt werden. Mit 250 Millionen Euro sollen Privathaushalte in der Energiekrise unterstützt werden, etwa durch einen Härtefallfonds. Außerdem sieht der Haushaltsentwurf Energiekostenzuschüsse für Landesunternehmen wie die BVG sowie auch für private Unternehmen vor.

Mit einer Milliarde Euro beteiligt sich das Land zusätzlich an den Hilfen, die der Bund bereitstellt. Eingeplant hat der Senat auch 39 Millionen Euro für die wahrscheinliche Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr. Das Abgeordnetenhaus will den Haushaltsentwurf in einem beschleunigten Verfahren in der kommenden Woche beschließen.



Nach der jüngsten Steuerschätzung stehen Berlin in diesem und dem nächsten Jahr insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro mehr als zuvor geplant zur Verfügung. Weitere Kredite muss das Land deshalb für die zusätzlichen Ausgaben nicht aufnehmen. Der Senat schaffe mit seinem Nachtragshaushaltsentwurf "Verlässlichkeit in ungewissen Zeiten", sagte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne).