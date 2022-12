Forderung nach mehr Gesundheitsschutz - Berliner Lehrkräfte am 15. Dezember zu Warnstreik aufgerufen

Di 06.12.22 | 17:50 Uhr

Schüler in Berlin müssen sich am Donnerstag kommender Woche (15. Dezember) auf Unterrichtsausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat für diesen Tag erneut zu einem ganztägigen Warnstreik an den Berliner Schulen aufgerufen. Das teilte die GEW am Dienstag mit.



Es ist bereits der siebte Versuch, auf diese Weise Druck auf den Senat auszuüben. Ziel der Gewerkschaft ist ein Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz. Dafür soll die maximale Klassengröße verbindlich festgelegt werden.

Kundgebung auf dem Rosa-Luxemburg-Platz

Der Senat hat mehrfach darauf hingewiesen, dass ein solcher Tarifvertrag nicht machbar sei. Aus seiner Sicht ist dafür die Zustimmung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) notwendig. Die TdL lehne solche Verhandlungen aber ab. Berlin ist wie alle anderen Bundesländer außer Hessen Mitglied der TdL und möchte das auch bleiben.



Nichtsdestotrotz will die GEW ihrem Anliegen erneut auch mit einer Demonstration Gehör verschaffen, die am 15. Dezember um 10.00 Uhr am Rosa-Luxemburg-Platz beginnen soll. Zur Teilnahme am Warnstreik sind die nicht verbeamteten Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Schulpsychologen an den staatlichen Schulen aufgerufen.



Zuletzt 2.500 streikende Lehrkräfte