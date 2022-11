GEW ruft erneut zu Warnstreiks an Schulen in Berlin auf

Die Pädagogen, Eltern und Schüler seien wütend, weil sich an den "schlechten Bedingungen in Berlins Schulen nichts ändert und es immer schlimmer wird", sagte Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW Berlin.

Die GEW will mit diesem sechsten Warnstreik erreichen, dass im Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz "das Verhältnis von Schüler*innen zu Lehrkräften und damit die Klassengröße" an den Schulen verbindlich geregelt wird. Der Finanzsenator Berlins weigere sich weiter, Verhandlungen zum Tarifvertrag zu führen, heißt es in einer Pressemitteilung der GEW vom Montag.

Zum Streik aufgerufen sind erneut alle Lehrkräfte, Sozialpädagog*innen und Schulpsycholog*innen der staatlichen Schulen in Berlin, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fallen.

Um 10 Uhr soll die Demonstration am Freitag am Nordbahnhof in Berlin- Mitte beginnen, die um 12 Uhr mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor enden soll.

Der letzte Warnstreik fand am 28. Oktober 2022 statt. An diesem Tag beteiligten sich nach GEW-Angaben wie schon zuvor 3.500 Schulbeschäftigte an dem Ausstand.