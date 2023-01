Viele Tausend Menschen leben seit Jahren nur geduldet in Deutschland. Sie sind ausreisepflichtig, es sprechen aber Gründe gegen die Abschiebung. Rechte haben Geduldete in Deutschland kaum. Mit dem neuen Aufenthaltsrecht bekommen sie eine Chance. Von Anna Corves

Praktisch bedeutet Duldung, dass die Menschen ein Leben führen, bei dem seit Jahren die Pausentaste gedrückt ist: Die meisten dürfen nicht arbeiten, ihr Bewegungsradius ist begrenzt, sie müssen regelmäßig die Verlängerung ihrer Duldung beantragen. Hadi-Hashim Rozhbayani hat getan, was ging: Sprachkurse belegt, den Integrationskurs absolviert. "Deutschland ist ein gutes, ein sicheres Land für meine Familie." Deswegen setzt er jetzt seine ganze Hoffnung auf das neue Chancenaufenthaltsrecht. Frühestmöglich, am 2. Januar, hat er den Antrag bei der Berliner Ausländerbehörde gestellt.

Geduldeten, die vor dem Stichtag 31. Oktober 2017 nach Deutschland gekommen sind, soll das Chancenaufenthaltsrecht einen Weg aus den Kettenduldungen eröffnen. Bundesweit kommen dafür etwa 140.000 Menschen infrage, in Berlin rund 7.500. Das sei ein guter Versuch der Bundesregierung, findet Asylberater Chevreux. "Aber es ist nur eine Mini-Annestie. Es ist ja keineswegs so, dass alle bleiben dürfen."

Nur wenige Minuten von Rozhbayanis Wohnung entfernt, kämpft Nicolas Chevreux in seinem kleinen Büro gegen die Übermacht der Akten. Er arbeitet als Asyl- und Aufenthaltsberater für die Arbeiterwohlfahrt. Der Großteil seiner Klienten hat nur eine Duldung. Dass Deutschland sie nicht abschiebt, kann viele Gründe haben, erklärt Chevreux: "Vielleicht fehlt der Reisepass, vielleicht nimmt das Heimatland sie nicht zurück. Vielleicht verhindert es die aktuelle Lage vor Ort, wie etwa in Afghanistan."

Der Chancenaufenthalt gilt nur für 18 Monate. In dieser Zeit müssen die Menschen mehrere Hürden nehmen - dann erhalten sie ein dauerhaftes Bleiberecht. Andernfalls fallen sie zurück in die Duldung. Die Auflagen sind: keine schwerwiegenden strafrechtlichen Verurteilungen. Deutschkenntnisse auf Niveau A2. Und: der eindeutige Nachweis ihrer Identität. Daran könnten viele Geduldete scheitern, befürchtet Nicolas Chevreux. Jene ohne Reisepass. "Man spricht immer von denen, die keinen Reisepass besorgen wollen. Ich habe Hunderte Klienten, die gerne einen Reisepass hätten, aber keinen kriegen." Weil der Herkunftsstaat beispielsweise keine Botschaft in Deutschland hat oder nicht kooperiert.

Denn das ist eine weitere Bedingung: Sie müssen ihren Lebensunterhalt überwiegend sichern können, also ein zuverlässiges Einkommen haben, das etwa 51 Prozent von Bürgergeld plus Miete entspricht. Wer den Chancenaufenthalt bekommt, darf arbeiten. Trotzdem wird der Lebensunterhalt eine hohe Hürde sein, sagt Engelhard Mazanke. Er leitet die Berliner Ausländerbehörde. "Ich höre von vielen Betrieben, dass ihnen das Risiko zu hoch ist, jemanden einzustellen, einzuarbeiten – und dann vielleicht wieder zu verlieren, weil der Ausländerbehörde der Pass fehlt."

Vertrauen bei potentiellen Arbeitgebern. Vertrauen bei denen, die es beantragen. Hadi-Hashim Rozhbayani hat Vertrauen. Er ist ausgebildeter Krankenpfleger, hat im Irak 15 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. In Deutschland würde er gerne im Pflegeheim arbeiten. "Ich will hart arbeiten, Geld verdienen." Er ist optimistisch, dass er alle Auflagen des Chancenaufenthaltsrechts erfüllen wird. Zurück in die Duldung zu fallen - das wäre schrecklich, sagt er und blickt auf seinen zweijährigen Sohn, einen gebürtigen Berliner. Auch den Ausweis des kleinen Abdullah quert ein breiter roter Balken: Nur geduldet, Ausreisepflicht.