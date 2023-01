Geplantes Einbürgerungsgesetz - So sollen Ausländer künftig den deutschen Pass schneller erhalten

Mi 11.01.23 | 08:21 Uhr

Bild: dpa/Zoonar

Einbürgerung schon nach fünf Jahren statt nach acht - so sieht es ein Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums vor. Doch das ist nicht die einzige Änderung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum geplanten Einbürgerungsgesetz.



Wer schon lange in Deutschland lebt, ist zumindest auf dem Papier bislang nicht auch gleich Deutscher. Das soll sich nach dem Wunsch der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ändern. Tatsächlich sieht der Entwurf des Bundesinnenministeriums, der gerade den anderen Ressorts der Bundesregierung zur Abstimmung vorliegt, einige signifikante Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht vor. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ändert sich?

Die geplanten Änderungen betreffen die breite Schicht der Gesellschaft, insbesondere aber ältere Menschen sollen künftig mit weniger Hürden konfrontiert werden. So sieht der Entwurf vor, dass die Verpflichtung zu einem Einbürgerungstest für alle Ausländer wegfallen soll, die mindestens 67 Jahre alt sind. So solle vor allem die Lebensleistung der sogenannten Gastarbeiter-Generation gewürdigt werden, der in den ersten Jahren in Deutschland keine Sprachkurse offen standen. Davon profitieren sollen aber nicht nur ältere Menschen, die über ein Anwerbeabkommen nach Deutschland gekommen sind, sondern alle Angehörigen dieser Altersklasse. Auf eine schriftliche Prüfung wird in diesem Fall verzichtet.

Wird der mündliche Sprachnachweis dafür umso schwerer?

Nicht wirklich. Was den Sprachnachweis angeht, soll sogar eine Härtefallregelung hinzukommen. Damit soll es in Ausnahmefällen - etwa wegen der Pflegebedürftigkeit eines Familienmitglieds - ausreichen, sich ohne nennenswerte Probleme im Alltag in deutscher Sprache mündlich verständigen zu können. Die Härtefallregelung soll auch für jüngere Menschen greifen, die sich einbürgern lassen wollen.

Nach wie vielen Jahren ist eine Einbürgerung möglich?

Die deutsche Staatsangehörigkeit soll bereits nach fünf Jahren Aufenthalt im Land möglich sein - bisher waren es acht. Bei besonderen Integrationsleistungen wie etwa herausragenden Leistungen in Schule und Beruf, ehrenamtlichem Engagement oder besonders guten Sprachkenntnissen sollen jedoch schon drei Jahre ausreichen.

Ist eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich?

Ja. Eine der Hürden im Einbürgerungsprozess, die Bundesinnenministerin Faeser aus dem Weg räumen will, ist die bislang noch geltende Regelung, dass Nicht-EU-Bürger ihre alte Staatsbürgerschaft aufgeben sollen. Die "Optionspflicht" für in Deutschland geborene Kinder von Ausländern soll komplett abgeschafft werden. Das bedeutet, dass sie sich junge Erwachsene nicht mehr zwischen der deutschen Staatsbürgerschaft und der Staatsbürgerschaft der Eltern entscheiden müssen. Die "Optionspflicht" hatte in den vergangenen Jahren immer wieder zu Streit in der Politik geführt.



Außerdem soll künftig ausreichen, wenn ein Elternteil bereits seit fünf statt wie bisher acht Jahre in Deutschland lebt, damit das in Deutschland geborene Kind die hiesige Staatsangehörigkeit erhält.

Welche weiteren Kriterien gibt es?

Eine Einbürgerung kommt dem Entwurf zufolge nicht infrage, wenn er oder sie mit mehreren Personen verheiratet ist. Außerdem muss die Person zu den Rechten von Frauen stehen. Konkret heißt es in dem Entwurf dazu, dass die Staatsbürgerschaft nicht erteilt werde, wenn "der Ausländer die im Grundgesetz festgelegte Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht akzeptiert".

Wie viele Menschen aus Berlin und Brandenburg wurden zuletzt eingebürgert?

2021 wurden in Berlin 7.820 Personen eingebürgert, in Brandenburg 925 Personen [statistik-berlin-brandenburg.de]. In beiden Ländern waren die eingebürgerten Personen im Durchschnitt 35 Jahre alt und haben zuvor bereits rund 14 Jahre in Deutschland gelebt. Die größte Gruppe der in Berlin eingebürgerten Personen hatte als Heimatstaat Türkei (801) angegeben, gefolgt von Syrien (605). In Brandenburg hingegen besaßen zum Zeitpunkt der Einbürgerung 145 Personen die polnische Staatsangehörigkeit, gefolgt von 92 Personen aus Syrien.

Welche politischen Reaktionen gibt es?

Besonders die CSU hat ihren Widerstand gegen das geplante neue Einbürgerungsrecht bekräftigt. Der Gesetzentwurf sei "nicht zustimmungsfähig", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Wenn man am Anfang leichtfertig eine Staatsbürgerschaft vergibt, werden Integrationsbemühungen nicht befördert, sondern man muss sie am Schluss gar nicht mehr leisten." FDP und Grüne betonten dagegen die Notwendigkeit der Reform. "Deutschland ist seit langem ein Einwanderungsland", erklärte die Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Filiz Polat dazu. "Menschen, die sich in unsere Gesellschaft einbringen, Steuern zahlen, haben einen Anspruch auf Teilhabe, mitzubestimmen sowie zu wählen." Sie betonte zudem, dass die Einbürgerungsquote in Deutschland bei nur 1,3 Prozent liege. Dieser Wer sei im EU-Vergleich "seit langem im unteren Drittel aller Mitgliedstaaten."

Was halten Berlin und Brandenburg von dem Vorstoß?

Das Brandenburger Innenministerium wollte auf Nachfrage von rbb|24 den Entwurf nicht kommentieren. Das Ministerium wolle sich nicht zu "laufenden Ressortabstimmungen der Bundesregierung vor deren Abschluss äußern", erklärte ein Sprecher. Der Minister selbst hatte sich zuletzt aber durchaus kritisch gegenüber dem Vorstoß gezeigt. Er halte das für eine falsche Initiative zur falschen Zeit, sagte der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) Ende November in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix. "Es geht mir nicht um die Frage, ob wir in unserem Staatsbürgerschaftsrecht auch Dinge vereinfachen können", sagte der Minister. Er wisse, wie kompliziert das in den Landkreisen sei. Dort wolle jetzt eine "große Welle von Menschen, die 2015/16 nach Deutschland gekommen sind, eingebürgert werden". Die Landkreise und Städte stünden aber weiterhin unter massivem Druck, weil sie die Flüchtlinge, die aus der Ukraine und über die Balkanroute nach Deutschland kommen, unterbringen müssten. Er fordere schon seit Monaten Maßnahmen der Bundesregierung und der Europäische Union, um den Flüchtlingsstrom zu begrenzen, da brauche es nun nicht das Thema Einbürgerungsrecht. Eine Antwort aus Berlin steht noch aus. SPD, Grüne und Linke hatten sich jedoch bereits in ihren Koalitionsverhandlungen das Ziel gesetzt, künftig deutlich mehr Menschen einzubürgern als bisher.