Ab Mittwoch , den 8. Februar, könne die Verwaltung wieder per E-Mail erreicht werden, teilte der Sprecher mit. Ab Donnerstag sollen die Beschäftigten im Rathaus unter anderem Wohngeldanträge und Visaverfahren bearbeiten sowie Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen und Mutter- oder Vaterschaftsanerkennungen beurkunden können. Personalausweise und Reisepässe sowie Bewohnerparkausweise könnten bereits jetzt wieder wie üblich beantragt werden, hieß es am Freitag.

Potsdamerinnen und Potsdamer sollen ab kommender Woche wieder viele Dienstleistungen der Stadtverwaltung wie gewohnt in Anspruch nehmen können. Das kündigte ein Sprecher der Stadt am Freitag mit. Die Verwaltung war wegen der Gefahr eines Angriffs durch Hacker mehrere Wochen lang offline gewesen.

Was noch nicht funktioniert sind An- und Abmeldungen eines Wohnsitzes und die Online-Terminvergabe. Termine könne man sich aber telefonisch unter der Nummer 0331/2890 geben lassen. Außerdem stehen laut der Stadtverwaltung Serviceschalter im Untergeschoss des Rathauses für dringende Anfragen zur Verfügung. Sie sind von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet, am kommenden Montag (6. Februar) jedoch nur von 10 bis 18 Uhr. Am Freitag sind sie von 8 bis 14 Uhr erreichbar.

Um die vielen liegengebliebenen Aufgaben abzuarbeiten, sollen in den kommenden Wochen und Monaten zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung helfen. Das kündigte der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Freitag an. "Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal für die Geduld der Potsdamerinnen und Potsdamer, die in Folge des möglichen Angriffs auf unsere IT-Strukturen so lange auf unsere Online-Services verzichten mussten", ließ sich Schubert zitieren.