Brandenburgs Bauernpräsident Henrik Wendorff befürchtet eigenen Aussagen zufolge, dass viele Schweinehalter wegen fehlender Planungssicherheit ihre Betriebe aufgeben könnten. "Wenn wir noch lange warten, werden wir in Brandenburg keine Schweine mehr haben", sagte er am Samstag nach einer Sonder-Agrarministerkonferenz, die am Freitag in Berlin stattgefunden hatte. Unter den Landwirten herrsche Verunsicherung, weil strengere Regelungen in der Haltung eingeführt werden sollen. Wendorff äußerte sich enttäuscht über die Konferenz. "Es ist nichts rausgekommen, es ist ernüchternd", sagte er über das Treffen von Bund und Ländern. Dabei ging es um einen Umbau der Nutztierhaltung.



Der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) will eine Neuausrichtung hin zu weniger Tieren pro Stall. Fleischprodukte sollen dann mit einer verbindlichen, staatlichen Tierhaltungskennzeichnung ausgestattet werden. Für den Umbau ihrer Ställe soll den Schweinehaltern eine Fördersumme von einer Milliarde Euro bereitgestellt werden. Dies sei jedoch nur der Auftakt, so Özdemir. Es sei wichtig, überhaupt mit dem Umbau der Nutztierhaltung zu beginnen.

Die Bundesländer fordern mehr Steuergeld vom Bund für den Umbau der Nutztierhaltung und der Ställe hin zu höheren Standards.