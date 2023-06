chr/christiane Montag, 26.06.2023 | 16:48 Uhr

Herr Überall--was wird denn den Aktivisten der "Letzten Generation" zur Last gelegt, was den Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung rechtfertigt?



Das "Besetzen von Straßen" doch sicher nicht.

Stellt sich Herr Überall unwissend--oder ist er es? Was ist diese Art von Recherche-Journalismus wert?

Also ich weiß, was denen zur Last gelegt wird--Warum weiß ich das, Herr Überall scheinbar nicht.



Seit ich gesehen habe, dass sich Herr Überall beim Kampf gegen seinen Arbeitgeber WDR um mehr Gehalt--die Fridays for Future-Kinder zur Hilfe genommen hat und sie lauthals bei "seiner" Demo teilgenommen hatten---glaube ich nicht mehr an die "Pressefreiheit"-wie sie sein sollte.



Und wenn Herr Überall Hilfe von Klimaaktivisten bekommt--wenn es um den Kampf um mehr Geld geht---dann gibt es doch sicherlich von anderer Seite auch Erwartungen?-Oder irre ich?



Zumindest scheint Herr Überall bzgl. Razzien und Ermittlungen nicht richtig informiert zu sein--sorry ist das lächerlich...