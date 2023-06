Mitglieder der "Letzten Generation" haben am Montagmorgen den Autoverkehr an insgesamt vier Standorten in Berlin behindert. Anders als sonst installierten die Klimademonstranten aber keine Sitzblockade oder klebten sich fest, sondern liefen langsam mit einem Transparent vor den Autos her, wie eine Polizeisprecherin rbb|24 sagte. Dahinter staute sich der Verkehr, floss aber weiter.

Acht Menschen demonstrierten nach Polizeiangaben auf dem Kaiserdamm in Höhe Sophie-Charlotte-Straße, sowie acht weitere am Ernst-Reuter-Platz in Richtung Brandenburger Tor. Jeweils zehn Personen gingen im "Slowwalk-Modus" die Karl-Marx-Allee auf Höhe des ehemaligen Kino Kosmos entlang sowie am Strausberger Platz, so die Sprecherin weiter.