Nach den weitgehend friedlichen pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstrationen am Wochenende geht der Verfassungsschutz weiter von einer angespannten Lage aus. Das teilte die Behörde am Montag im Berliner Abgeordnetenhaus mit.

Demnach agieren in der Stadt islamistische, aber auch deutsche und ausländische rechtsextreme Organisationen wie die türkischen "Grauen Wölfe". Die inzwischen verbotene Hamas habe in der Hauptstadt rund 1.000 Anhänger, die islamistischen Salafisten etwa 1.100. Gemessen an der Gesamtbevölkerung seien das "eher geringe Zahlen", sagte Verfassungsschutzleiter Michael Fischer. Dennoch könnten diese Gruppen in Zukunft "laut werden".