Eine pro-palästinensische Demonstration ist am Samstag lautstark durch Berlins Mitte gezogen. Mehr als 8.500 Teilnehmer waren es laut Polizei am Abend. Es gab mehrere Anzeigen und Festnahmen, es blieb aber überwiegend friedlich.

Unter strengen Auflagen ist am Samstagnachmittag eine pro-palästinensische Demonstration durch Berlin-Mitte gezogen. Der Aufzug sei "mehrheitlich friedlich" verlaufen, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am Abend dem rbb. Demnach haben mehr als 8.500 Menschen an dem Protest teilgenommen. Der Demonstrationszug sei sehr laut, die Stimmung aber nicht aufgeheizt gewesen, hieß es von rbb-Reportern vor Ort.

Unter den Teilnehmern gebe es ein gemischtes Bild: Es seien Familien mit Kindern zu sehen, aber auch einige Vermummte. Demonstranten trugen zahlreiche Palästinenserflaggen und Plakate mit Aufschriften wie "Stoppt den Genozid in Gaza", einige skandierten unter anderem "Freiheit für Palästina", so ein rbb-Reporter. Eine Rednerin forderte ein Ende der "Apartheidskultur" und den Stopp der Bombardierungen in Gaza.

Die Polizei kontrollierte Transparente, vereinzelt wurden Menschen in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gab es im Zusammenhang mit der Demonstration 68 Festnahmen, 36 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Darüber hinaus habe es am Samstag im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Sachbeschädigungen gegeben, die in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt standen. Der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen.