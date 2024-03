Berliner SPD-Geschäftsführer will an 29-Euro-Ticket festhalten

So 24.03.24 | 20:58 Uhr

Das 29-Euro-Ticket war eines der zentralen Wahlkampfversprechen der Berliner SPD. Doch angesichts der Sparzwänge hat sich Widerstand gebildet - selbst in den eigenen Reihen. Landesgeschäftsführer Heinemann will aber an den Plänen festhalten.