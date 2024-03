Ehrlichkeit Berlin Mittwoch, 20.03.2024 | 18:38 Uhr

"In der Berliner SPD wächst der Widerstand gegen ein Comeback des 29-Euro-Tickets für Bus und Bahn."

"Das 29-Euro-Ticket war eines der zentralen Wahlkampfversprechen der SPD,"



Sorry, aber so funktioniert das nicht und genau mit einem solchen Verhalten geht die Glaubwürdigkeit verloren. Es kann doch nicht sein, dass das vor der Wahl ein zentrales Thema war und jetzt nicht mehr. Ganz nach dem Motto: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. So geht das Vertrauen der Wählenden in Parteien kaputt. Und es geht mir hier weniger um die Sache an und für sich, sondern um das Prinzip. Ich selber finde ein 49 Euro Ticket auch sehr viel sinnvoller, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die sich lieber das 29 Euro Ticket holen. Dieses Hin und Her muss aufhören, wenn man die Wähler nicht verlieren möchte.