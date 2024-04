An Berliner Rathäusern wird am Montag die Flagge der Roma gehisst, um ein klares Statement für Respekt und Gleichberechtigung und gegen Ausgrenzung zu setzen.

Anlass ist der Internationale Roma-Tag. Er erinnert seit 1990 jährlich am 8. April an den ersten offiziellen Welt-Roma-Kongress in London 1971. Die Minderheit der Roma forderte an diesem Tag ihre Gleichberechtigung und umfassende gesellschaftliche Teilhabe ein.