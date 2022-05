Seit fast 60 Jahren wird im PCK in Schwedt (Uckermark) russisches Erdöl verarbeitet. Rund 1.200 Beschäftigte arbeiten in dem Werk. Die Raffinerie am Stadtrand ist für Schwedt mehr als nur der größte Arbeitgeber.

Über die Jahrzehnte seines Betriebes ist das PCK auch zum Identifikationsort geworden. Deshalb wächst derzeit die Sorge sowohl der Beschäftigten als auch der Anwohnerinnen und Anwohner, wenn es um das Öl-Embargo gegen Russland geht.