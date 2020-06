#bleib gesund - auch im Kopf Berlin Dienstag, 23.06.2020 | 08:59 Uhr

Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber leider mal wieder nur eine REaktion auf eine absolute Dringlichkeit.



Aber, was wird eigentlich aus der angekündigten Sommerschule für benachteiligte Kinder? In Lehrerkreisen gibts die Information, die freien Träger hätten gestern die Zusammenarbeit mit Frau Scheeres aus juristischen und finanziellen Gründen aufgekündigt?