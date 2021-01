Actio Montag, 18.01.2021 | 11:28 Uhr

Kalayci!

Letzte Woche kam meine Nachbarin (85 Jahre alt) mit FFP2-Maske zu mir an die Tür. Etliche Seiten Impfeinladung, Datenschutzaufklärungen, eine wenigsagende Berlinkarte mit allen Impfzentren (von denen ja viele noch gar nicht eröffnet sind), Telefonnummern en masse u.a. zum Landesdatenschutzbeauftragten usw. etc. etc.

Unübersichtlicher geht's nicht. Und dazu kommt noch die Frage, welcher Impfstoff... das ist doch - drastisch gesagt - scheißegal und verwirrt insbesondere diejenigen, also die Älteren, die aktuell prioritär geimpft werden sollen.



HABEN SIE KEINE KOMMUNIKATIONSBERATER??? Die liebe Nachbarin ist eigentlich noch geistig fit, war aber ganz aufgelöst und ich musste ihr erstmal ausführlich erklären, was sie machen muss. Nicht, dass ich ihr nicht gerne helfe. Aber: Das kann es doch nicht sein! Und was machen Menschen mit Ihren verwirrenden Infos, die keine Ansprechpartner in ihrer Umgebung haben?