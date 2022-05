So 22.05.22 | 20:34 Uhr

Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat nach dem fünften Sieg in Serie bei der WM in Finnland die Chance auf die beste Vorrunde der Verbandsgeschichte und schon jetzt die längste Siegesserie der WM-Geschichte geschafft. Am Sonntag gewann die ersatzgeschwächte Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm gegen den Vorrundenletzten Kasachstan mühevoll 5:4 (3:2, 1:1, 1:1).

Am Dienstag im abschließenden Gruppenspiel gegen den Erzrivalen Schweiz (11.20 Uhr) kann Deutschland im Optimalfall gar den Gruppensieg und damit die beste Ausgangslage für das Viertelfinale am Donnerstag erringen. Dem Team gehören mit Torhüter Mathias Niederberger, den Verteidigern Jonas Müller und Kai Wissmann sowie den beiden Stürmern Marcel Noebels und Leo Pföderl gleich fünf Spieler der Eisbären Berlin an.