Do 19.05.22 | 20:14 Uhr

Deutschlands Eishockey-Nationalteam steht bei der Weltmeisterschaft in Finnland nach dem dritten Sieg in Serie kurz vor dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. Am Donnerstag gewann die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm gegen Dänemark knapp mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Stürmer Marc Michaelis erzielte den entscheidenden Treffer (33. Minute).