Die Footballer der Berlin Thunder haben das sogenannte Ostderby in Leipzig gewonnen. Am Sonntag setzten sich die Berliner in der Football League of Europe (ELF) mit 33:22 (21:9) gegen die Leipzig Kings durch. Es war ihr erster Sieg im vierten Versuch.

Nach dem ersten Spielabschnitt lagen die Gastgeber nicht unverdient mit 9:0 in Führung. Doch dann schlug die Stunde des Spielmachers Joe Germinerio und des Passempfängers Robin Wilzeck. Die beiden machten aus dem 0:9-Rückstand bis zur Halbzeitpause eine 21:9-Führung.