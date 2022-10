Zu einer Attacke auf Babelsberger Fußballfans ist es am frühen Sonntagabend auf dem Autobahn-Rastplatz Klockow bei Schönfeld (Uckermark) gekommen. Mehrere vermummte Personen sollen dort mit Feuerwerksköpern und Glasflaschen drei Reisebusse mit Fans angegriffen haben, teilte die Polizeidirektion Ost am Montag mit.

Zu dem Vorfall an der A20 soll es gegen 17:25 Uhr gekommen sein, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage dem rbb. Die Reisebusse haben sich demnach auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel in Greifswald befunden und an der Raststätte für eine Pause angehalten. Daraufhin seien sechs bis acht Fahrzeuge auf den Parkplatz gefahren und mehrere vermummte Personen ausgestiegen. Daraufhin soll es zu der Auseinandersetzung gekommen sein. Babelsberg hatte zuvor in der Regionalliga den Greifswalder FC mit 2:0 geschlagen.