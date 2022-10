Jetzt live hören und im Ticker - Kann Hertha in Leipzig punkten?

Sa 15.10.22 | 18:05 Uhr

imago images/Camera 4 Audio-Vollreportage: Tabea Kunze | Bild: imago images/Camera 4

In Leipzig will Hertha unbedingt eine Wiederholung des 0:6-Debakels aus dem letzten Jahr verhindern und vielleicht sogar etwas Zählbares mit in die Hauptstadt nehmen. An der Seitenlinie kommt es dabei zum Aufeinandertreffen zweier alter Freunde.

Es ist ein besonderes Duell für die Trainer beider Mannschaften. Sandro Schwarz und Marco Rose verbindet eine enge Freundschaft. Begründet wurde diese während ihrer Zeit als Spieler in Mainz und Wiesbaden, in der sie sogar gemeinsam in einer WG wohnten. Das Duo fährt hin und wieder gemeinsam in den Urlaub, Rose war Trauzeuge bei Schwarz' Hochzeit und ist Patenonkel von dessen Sohn, Schwarz wiederum ist Patenonkel von Roses Tochter.

Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga werden die beiden allerdings als Kontrahenten an der Seitenlinie stehen und alles dafür geben, drei Punkte zu holen. Für Hertha wird dies eine schwierige Aufgabe werden, schließlich gilt Leipzig als Angstgegner der Berliner. In der letzten Saison verloren sie auswärts 0:6 und zuhause 1:6 gegen RB. Im Vergleich zur Vorsaison tritt Hertha allerdings mit neuer Stabilität auf und ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Im Vergleich zum Unentschieden gegen Freiburg nimmt Hertha-Trainer Schwarz deshalb auch nur eine Änderung an der ersten Elf vor, die für große Freude sorgt. Auf dem linken Flügel gibt Marco Richter nach seiner überstandenen Hodenkrebs-Erkrankung sein Startelf-Comeback nach 169 Tagen. Er ersetzt Chidera Ejuke.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 15.10.2022, 21.45 Uhr