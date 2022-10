Am vorletzten Spieltag der Europa-League-Gruppe D empfängt Union Berlin am Donnerstag Sporting Braga. Im Rennen um das Weiterkommen ist ein Sieg gegen die starken Portugiesen für die Köpenicker fast schon Pflicht. Von Lukas Witte

Nach fünf Siegen in Folge endete am vergangenen Sonntag die Erfolgsserie des 1. FC Union Berlin. Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten VfL Bochum verlor der Spitzenreiter aus Köpenick. Abhaken und weitermachen ist nun die Devise. Denn in der Europa League steht der Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Donnerstag (18:45 Uhr) ein kleines Endspiel bevor.

Mit einem Sieg gegen Sporting Braga im Stadion an der Alten Försterei würden sie die zweitplatzierten Portugiesen überholen und hätten gute Chanen, die Zwischenrunde zu erreichen. Dort würden sie gegen ein Team aus der Champions League um den Verbleib in dem Wettbewerb spielen. Auch der erste Platz in der Gruppe D und damit eine direkte Qualifikation für die K.o.-Phase der Europa League ist theoretisch noch möglich.

In der Zwischenrunde könnten dann große Namen wie Juventus Turin, FC Barcelona und Atletico Madrid auf die Köpenicker warten. Doch so weit will man in Berlin noch nicht denken. "Natürlich habe ich mir die Champions-League-Spiele von den Teams angesehen, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, im nächsten Spiel drei Punkte zu holen", sagte Top-Stürmer Sheraldo Becker auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Will man in der Europa League bleiben, ist dieser Sieg im Grunde Pflicht. Bei einem Unentschieden hätte Union weiterhin einen Punkt Rückstand auf Braga. Angesichts der Tatsache, dass Union im finalen Gruppenspiel auf Tabellenführer Saint-Gillouise trifft, während Braga die noch punktlosen Schweden von Malmö FF empfängt, wäre dies eine alles andere als aussichtsreiche Ausgangslage. Bei einer Niederlage am Donnerstag stünde Unions Gang eine Etage tiefer in die Conference League bereits fest.