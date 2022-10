Aylin Yaren von Viktoria Berlin - "Ich vergesse alles, sobald ich einen Ball am Fuß habe"

Do 27.10.22 | 10:22 Uhr | Von Jakob Lobach

Bild: IMAGO/Eibner

Aylin Yaren ist Freestyle-Fußballerin und spielt bei Viktoria Berlin. Mit trickreichen Videos verdient sie ihr Geld, mit 19 Toren schoss sie ihre Mannschaft zu einem guten Saisonstart. Ihre Ziele: die Bundesliga und mehr Sichtbarkeit für den Frauenfußball. Von Jakob Lobach



­Es war in gleich doppelter Hinsicht ein denkwürdiges Duell an der Sportstudio-Torwand zwischen Aylin Yaren und Franck Ribery im September 2007. Für die erste Überraschung des Duells war Lukas Podoski – zu der Zeit Riberys Mitspieler beim FC Bayern – verantwortlich. In bester "Poldi"-Manier hatte der die Torwand so präparieren lassen, dass diese bei Riberys Schüssen im wahrsten Sinne des Wortes Stück für Stück immer weiter auseinanderbrach. Die zweite Überraschung war dann Aylin Yaren persönlich vorbehalten: Ganz lässig verwandelte die damals 18-jährige Berlinerin erst zwei Schüsse unten rechts, dann zwei weitere oben links. Das Ergebnis war ein 4:3-Sieg von Yaren und ein nun gänzlich verdutzt dreinschauender Franck Ribery.

Angefangen auf dem Bolzplatz

Während Franck Ribery 15 Jahre später jüngst seine Karriere beendete, zerlegt Yaren aktuell zwar keine Torwände, dafür aber mit großer Regelmäßigkeit gegnerische Defensivreihen. Die Berlinerin, die sich allen voran als Freestyle-Fußballerin einen Namen gemacht hat, stürmt mittlerweile für Viktoria Berlin in der Regionalliga Nordost. Die 19 Tore, die sie dort in ihren ersten acht Ligapielen erzielt hat, lesen sich zwar wie ein Tippfehler, sind es aber nicht. Sie sind sehr real und könnten dazu beitragen, dass Viktoria seine ambitionierten Ziele im Frauenfußball möglichst bald erreicht. Angefangen hat dabei alles im Wedding. Dort und in Reinickendorf wuchs Aylin Yaren einst auf – gemeinsam mit ihrer Familie und früh auch mit dem Fußball. Fast jeden Tag sei sie mit ihrem Bruder nach der Schule auf den Bolzplatz gegangen, erzählt Yaren heute und blickt dabei auf den roten Tartanboden des besagten Platzes. "Hier habe ich gelernt, was es heißt, sich durchzusetzen", sagt sie, "auch als einziges Mädchen unter Jungs."

115.000 Follower bei TikTok

Vom Bolzplatz ging es für Yaren in die Jugend von Tennis Borussia. Mit 15 machte sie ihr erstes Spiel in der zweiten Bundesliga, mit 17 wechselte sie ins schwedische Malmö. Es sollte einer von vielen Wechseln werden. Lübars, Hamburg, Cloppenburg, Bielefeld, Trabzonspor – überall dort spielte Yaren, mal in der Bundesliga, lange in der zweiten Liga. Nahezu immer begleitet von der Frage, ob sie denn überhaupt auch richtig Fußball spielen könne. Um diese Frage zu verstehen, muss man wissen, dass die Liste von Aylin Yarens Klubs ihre Fußballkarriere nicht vollständig abbildet. Im Gegenteil: Bekannt geworden ist Yaren nicht zuletzt abseits jeglicher Vereine und Ligen als Freestyle-Fußballerin. Sie war einst beim Supertalent, tritt auf Veranstaltungen auf und hat mittlerweile rund 115.000 Follower auf der Plattform TikTok, 22.000 weitere auf Instagram. In kurzen Clips zeigt Yaren dort Dribblings, Tricks und auch Tutorials. Zum einen, weil sie durch gesponsorte Videos, Beiträge und Kooperationen ihr Geld verdient. Zum anderen, weil sie weiß, dass sie mit ihren Videos allen voran Kinder und Jugendliche erreicht. "Ich bin gerne ein Vorbild für die Kleinen. Das macht mir Spaß", sagt Yaren mit einem Lächeln und ergänzt, dass sie explizit auch junge Mädchen inspirieren möchte.

"Verheiratet mit dem Tor"

Frauen im Fußball sichtbar machen, sie fördern und ihnen langfristig zu besseren Bedingungen im eigenen Sport verhelfen – es sind Ziele, die Yaren mit ihrem neuen Klub gemeinsam hat. "Es wäre schön, wenn es professionell wäre, dass wir von dem Sport leben können", sagt die heute 33-Jährige und schlägt damit ähnliche Töne an wie auch die neuen Verantwortlichen von Viktoria Berlin. Im vergangenen Sommer gaben diese die Bundesliga als mittelfristiges Ziel für die Frauenmannschaft aus. Auch Yaren sagt: "Berlin ist eine Riesenstadt, da muss es einfach eine Bundesliga-Mannschaft geben." Zwei Aufstiege braucht es für die Berlinerinnen, damit aus diesem Wunsch Realität wird. Die Tendenz stimmt: Nach einer Auftaktniederlage gegen die nicht weniger ambitionierten Frauen vom FC Union, gab es zuletzt acht Siege in acht Ligaspielen – Ergebnisse wie 14:0 oder 10:0 genauso inklusive wie die besagten 19 Tore von Yaren. "Sie ist eine Spielerin, die jede Mannschaft gerne hätte", sagt Viktoria-Trainer Alejandr Pietro über seine Stürmerin und ergänzt: "Sie ist wie verheiratet mit dem Tor und gibt immer alles, immer Vollgas." Immer Vollgas ist ohnehin ein Motto, dass die stets gut gelaunte Fußballerin ziemlich gut beschreibt – sei es im Trikot von Viktoria Berlin oder in ihren Videos in den sozialen Medien, zu denen auch ein gemeinsamer Werbespot mit Lionel Messi gehört. "Fußball ist etwas, was mich von klein auf begleitet hat", sagt Aylin Yaren, ehe sie fast schon poetisch, aber doch sehr glaubhaft ergänzt: "Das ist eine Liebe und ich vergesse alles um mich herum, sobald ich einen Ball am Fuß habe."