Erfolgreicher Jahresausklang - Alba beendet mit Sieg in Villeurbanne die Niederlagenserie in der Euroleague

Fr 30.12.22 | 21:50 Uhr

Bild: IMAGO/camera4+

Die Basketballer von Alba Berlin beenden das Jahr 2022 mit einem Sieg auf europäischem Parkett. Mit 91:79 (47:49) gewannen die Berliner am Freitagabend ihr Auswärtsspiel bei Asvel Villeurbanne und beendeten so auch ihre zuvor zwölf Spiele anhaltende Niederlagenserie. Bester Werfer in Albas Reihen wurde der einmal mehr starke Jaleen Smith mit 21 Zählern.

Steigerung nach schwerem Start

Dabei sah zu Beginn des Spiels vieles nach der 13. Euroleague-Niederlage in Serie aus. Defensiv fand Alba im ersten Viertel nur selten ein Mittel gegen die gut aufgelegten Franzosen. Weder unter dem Korb noch am Flügel gelang es Alba, Villeurbanne zu stoppen. So erzielten die Gastgeber 27 Punkte in den ersten zehn Minuten und führten an deren Ende mit 27:15. Alba hingegen brauchte ein wenig, um wirklich wach zu werden und auch selbst offensiv zuzulegen. Dies gelang Ende des zweiten Viertels dann aber eindrucksvoll. Alba erspielte sich jetzt zahlreiche gute Würfe, machte das Spiel immer wieder schnell und überzeugte mit guten Quoten. 32 Berliner Punkte im zweiten Viertel verkürzten den Rückstand zur Pause auf 47:49.

Alba dreht das Spiel

Auch im dritten Viertel spielte Alba mit der Leichtigkeit und dem Rhythmus, der den Berlinern in den vergangenen Wochen in der Euroleague zunehmend abhandengekommen war. Die Schützlinge von Trainer Israel Gonzalez sicherten sich erst früh die Führung (50:49) und bauten diese in der Folge zunehmend aus. Mit einem 73:65 aus Alba-Sicht ging es ins Schlussviertel. In diesem ließen die Gäste, wenn überhaupt, nur kurz Zweifel aufkommen, ob sie ihre Niederlagenserie diesmal auch tatsächlich beenden würden. Alba kühlte offensiv zwar etwas ab, blieb aber solide und verteidigte nun noch besser. Nur 14 Punkte erzielte Asvel im letzten Viertel und so jubelten Albas Akteure schlussendlich über einen verdienten 91:79-Erfolg.