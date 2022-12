Alba Berlin hat sein letztes Spiel des Jahres in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Der Deutsche Meister bezwang zu Hause den Mitteldeutschen BC klar mit 86: 60 (37:29). Mit ihrem zehnten Saisonsieg zogen die Berliner wieder mit Tabellenführer Bonn gleich. Bester Werfer war Yanni Wetzel mit 14 Punkten - auch Nationalspieler Johannes Thiemann überzeugte mit 13 Zählern.

Der Frauen-Basketball hat sich bei Alba Berlin in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Nach dem Aufstieg spielt das Team in der 1. Liga gleich oben mit und die Stars von morgen stehen schon bereit. Im Interview verrät Koordinatorin Ireti Amojo das Erfolgsrezept.

"Wir haben gute Chancen, die Nummer eins in Deutschland zu werden"

In der zweiten Hälfte kam Alba nach Ballgewinnen zu einfachen Punkten und kontrollierte mehr und mehr das Spiel, sechs Minuten vor Schluss waren die Gastgeber das erste Mal auf 20 Zähler Differenz enteilt und feierten so schließlich einen souveränen Sieg.

Bei den Berlinern fehlten neben dem Langzeitverletzten Marcus Eriksson auch Center Ben Lammers und Kapitän Luke Sikma mit grippalen Infekten. Fast über die ganze erste Hälfte gelang es den Gästen aus Sachsen-Anhalt, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Auch weil Alba bis dahin schon ganze zehn Ballverluste verzeichnete. Doch in den letzten 97 Sekunden vor der Pause setzten sich die Gastgeber durch einen 10:0-Lauf erstmals ab und gingen mit einer 37:29-Führung in die Pause.

Am 30. Dezember (20 Uhr) müssen die Berliner in ihrem letzten Spiel des Jahres noch auswärts in der Euroleague bei Lyon-Villeubanne antreten.