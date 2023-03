87:93-Niederlage in der Euroleague

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague auswärts eine Niederlage hinnehmen müssen: Am Dienstagabend verloren die Berliner beim spanischen Top-Team Baskonia Vitoria-Gasteiz knapp mit 87:93 (48:44). Die Mannschaft zeigte dabei jedoch eine größtenteils starke Leistung, die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel erst in der Schlussminute.