Alba Berlin hat in der Euroleague einen kleinen Prestigeerfolg gefeiert. Am Donnerstagabend siegte der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga vor 8.995 Zuschauern gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul dank starker Nerven mit 95:93 (49:40). Für die Berliner war es der fünfte Pflichtspielsieg in Serie, die Hauptstädter bleiben in der Königsklasse aber Vorletzter. Beste Alba-Werfer waren Jaleen Smith mit 25 und Maodo Lo mit 16 Punkten [euroleaguebasketball.net].

Es entwickelte sich von Beginn an ein schnelles Spiel, in dem beide Teams gleich ihren Wurfrhythmus fanden. Besonders die Gäste, die von vielen Fans in der Halle lautstark unterstützt wurden, trafen in der Anfangsphase fast jeden Wurf. So lag Alba schnell 9:16 zurück. Doch die Berliner waren nicht geschockt und antworteten mit einem 11:0-Lauf.