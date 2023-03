Die Füchse Berlin haben einen ungefährdeten Heimsieg gegen den VfL Gummersbach gefeiert. Am Donnerstag setzte sich das Team von Jaron Siewert gegen die Gastmannschaft mit 38:33 (22:16) durch. Weil im Parallelspiel die Rhein-Neckar Löwen überraschend gegen DHfK Leipzig verloren (29:37), springen die Füchse wieder an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga.

Von Beginn an ließen die Füchse keine Zweifel am Sieg gegen Gummersbach aufkommen. Im Angriff agierten die Berliner mit viel Tempo und sehr variabel. So rissen sie immer wieder Lücken in die Gummersbacher Deckung. Und als dann noch Keeper Dejan Milosavljev einige Paraden zeigte, waren die Füchse nach gut 20 Minuten auf 16:9 davongezogen. Nur in der Abwehr fehlte bei ihnen manchmal die letzte Konsequenz.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Füchse, konnten sich aber nicht weiter absetzen, weil auch sie nun selbst einige klare Würfe liegenließen. Der eingewechselte Keeper Viktor Kireev verhinderte aber, dass Gummersbach wieder näher herankam. Bis zum Ende hatten die Berliner die Partie im Griff.

Die Füchse stehen nun bei 39:7 Zählern unmittelbar vor den Löwen (37:9).