Weiter geht es für Alba bereits am kommenden Mittwoch. Dann empfangen sie die Basketball-Löwen Braunschweig in der Arena am Ostbahnhof.

Alba Berlin ist der bekannteste deutsche Basketballklub, zuletzt dreimal in Folge deutscher Meister geworden - und hätte ab Sommer ohne Halle dastehen können. Der Mietvertrag in der Mercedes-Benz-Arena läuft aus. Nun scheint es eine Einigung zu geben. Von S. Schneider

Vor 3.400 Zuschauern ging Alba in Hamburg nach kurzen Problemen in der ersten Minute beim Stand von 4:2 erstmals in Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr ab. Die Berliner verteidigten gut und trafen in der Offensive solide. Bis auf 28:16 zogen sie so bis zum Beginn des zweiten Viertels davon.

Doch anschließend kamen die Gastgeber besser in die Partie und holten ein paar wichtige Offensiv-Rebounds. Sie trafen nun vermehrt ihre Distanzwürfe, was sie zwischenzeitlich zurück ins Spiel brachte.

Alba zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Berliner die Intensität wieder und ließen kaum noch Punkte zu. Kurz vor dem Schlussabschnitt erarbeiteten sie sich so einen deutlichen 26-Punkte-Vorsprung (68:42).

Zum Ende der Partie machte sich dann die hohe Belastung der vorangegangenen Wochen bei den Berlinern bemerkbar und Trainer Israel Gonzalez schonte in den letzten Minuten einige Stammkräfte. Seine Mannschaft brachte den Sieg trotzdem problemlos über die Zeit.