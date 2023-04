Erst vor gut zwei Wochen trafen der 1. FC Union und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga aufeinander, jetzt folgt das Viertelfinale im DFB-Pokal. Dem 2:0-Sieg an der Alten Försterei soll nun auswärts der Einzug ins Halbfinale folgen. Von Lars Becker

Union-Trainer Urs Fischer beschäftigen die erstaunlich schwachen ersten Halbzeiten seines Teams in den letzten beiden Bundesliga-Heimspielen - vor allem am vergangenen Samstag gegen Stuttgart, aber auch schon vor der Länderspielpause gegen Frankfurt. Neben dem Lob für die Leistungssteigerungen nach der Pause hatte Urs Fischer jeweils auch - völlig zurecht - das "notwenige Spielglück" für die Siege mitverantwortlich gemacht.

Mit 3:0 hat sich Union Berlin am Samstag gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt. Becker, Behrens und ein Ex-Unioner erzielten die Tore. Die Köpenicker bewegen sich immer weiter in Richtung Champions League.

Der Coach hinterfragt sich auch selbstkritisch. Die Gründe für die Anlaufschwierigkeiten sieht er aber eher in den vielen englischen Wochen mit Spielen im Drei-Tage-Rhythmus: "Wir leben dann schon auch davon, dass alle entsprechend an Prinzipien, an Abläufen trainieren können. Und das war alles in den letzten Wochen nicht der Fall. Uns fehlen schon diese Trainingswochen als Vorbereitung".



Auch jetzt war das Training nur eingeschränkt möglich, Regeneration und Spielvorbereitung standen im Vordergrund. Die erste Halbzeit sollte Union in Frankfurt aber trotzdem möglichst nicht wieder verschlafen.