Nur drei Tage nach dem bitteren Europa-League-Aus bei Saint-Gilloise ist Union Berlin in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt gefordert. Trainer Urs Fischer forderte vor der Partie eine Wiedergutmachung für den schwachen Auftritt in Belgien.

Im Bundesliga-Spiel könnte es nun entscheidend sein, wer den Rückschlag besser weggesteckt hat und welches Team trotz der Strapazen im Europapokal ausgeruhter in die Begegnung geht. Es geht immerhin wieder um den Einzug in den Europapokal - Union liegt mit 45 Punkten auf Platz vier, fünf Zähler und zwei Ränge vor Frankfurt.

Vor der Partie im Stadion An der Alten Försterei am Sonntag haben Union Berlin und Eintracht Frankfurt eines gemeinsam: Beide Teams flogen unter der Woche aus dem europäischen Wettbewerb. Die Eintracht schied in Neapel aus der Champions League aus, der 1. FC Union verabschiedete sich nach einer verdienten 0:3-Niederlage bei Saint-Gilloise aus der Europa League.

Die Unzufriedenheit nach dem Ausscheiden in der Europa League ist groß bei Union. Trainer Urs Fischer fordert nach der schwachen Vorstellung bei Saint-Gilloise und vor dem Spiel am Sonntag gegen Frankfurt deutlich eine Reaktion seiner Mannschaft.

Union-Trainer Urs Fischer ändert seine Mannschaft im Vergleich zum Europa-League-Spiel auf gleich fünf Positionen. So rückt in der Verteidigung Timo Baumgartl für Diogo Leite in die erste Elf. Im Sturm startet Jordan Siebatcheu für Sven Michel. Bei der Eintracht steht ein ehemaliger Unioner in der ersten Elf: Christopher Lenz, von 2016 bis 2021 in Köpenick aktiv, beginnt auf der linken Abwehrseite der Frankfurter.