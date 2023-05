Union vor Spiel in Augsburg - Ein Kurzzeit-Trainingslager für neue Kräfte im Saison-Endspurt

Do 04.05.23 | 15:42 Uhr | Von Miriam Sinno

Bild: imago images/Matthias Koch

Union Berlin ist am Samstag bei einem Team mit ganz anderen Sorgen zu Gast: In Augsburg trifft Abstiegskampf auf Champions-League-Träume. Trainer Fischer versucht mit einer interessanten Methode, frischen Wind in seine Mannschaft zu bringen. Von Miriam Sinno

Das Thema der Woche

Die Stimmung in Berlin-Köpenick ist relativ ausgelassen. Oder scheint das nur so? Spieler wie Trainer lassen noch immer - auch vier Spieltage vor Schluss der Fußball-Bundesliga-Saison - keine öffentlichen Gedanken in Richtung Champions League zu. Mittelfeldmann Andras Schäfer macht das mit einer Aussage in einer Medienrunde deutlich. Auf die Frage, wie es wäre, in der nächsten Saison gegen seinen Lieblingsklub Manchester United zu spielen, antwortet Schäfer: "Wenn ich das jetzt sage, bringt mich der Trainer um und ich fahre nicht mit nach Ausgburg."

Er ist mitgefahren, genauso wie der komplette Kader. Das steht bereits seit Donnerstag fest, denn Trainer Urs Fischer meldet sich bei der obligatorischen Pressekonferenz bereits aus dem Süden. Der Grund: Ein Kurzzeit-Trainingslager. Wo genau, wollten die Verantwortlichen nicht verraten. Trainer Urs Fischer sagt nur, er wolle "aus dem Gewohnten ausbrechen". Und er wolle im Zuge des 45. Pflichtspiels für eine noch bessere Gruppendynamik sorgen. "Ich finde es gut, wenn man nach dem letzten Training nicht nach Hause geht, sondern noch etwas gemeinsam unternimmt", so Fischer. Ganz uninteressant scheint das Ziel Königsklasse also nicht mehr zu sein, wenn im Saison-Endspurt so abgeschieden trainiert wird. Ein weiterer Grund für das Auswärts-Training ist aber auch der Gegner. Augsburg war in der Vergangenheit schwer zu knacken: "Sie versuchen immer wieder in 1:1-Situationen zu kommen, wodurch wir wenig Zeit für Entscheidungen haben. Das macht das Spiel ungemütlich", betont Fischer. Fest steht: Die Konkurrenz auf die europäischen Plätze sitzt Union im Nacken. Punktgleichen Freiburgern auf Platz vier (56) folgen RB Leipzig (54) und Bayer Leverkusen (48). Sollte Union den Dreier in Augsburg holen, dürfte die Champions-League-Hymne zumindest leise in der Kabine zu hören sein.

Zum Angeben

Union hat mit 31 Gegentreffern die beste Defensive der Bundesliga vorzuweisen. Außerdem winken den Köpenickern zwei neue Rekorde: Mit einem Dreier in Augsburg hätten sie 15 Siege und 59 Punkte auf dem Konto. So viel gab es noch nie für die Mannschaft von Urs Fischer in der jungen Bundesliga-Historie.

Der Gegner

Der FC Augsburg befindet sich im Gegensatz zu Union in anderen Sphären. Statt möglicher Champions-League-Qualifikation geht es bei den Fuggerstädtern noch immer um den Klassenerhalt. Auf Platz 13 mit 31 Punkten sind es nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegations-, vier Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz. Seit sieben Spielen wartet die Mannschaft von Enrico Maaßen auf einen Sieg und das Schluss-Programm hat es in sich. Nach der Heimpartie gegen Union warten noch Bochum, Borussia Dortmund und abschließend Borussia Mönchengladbach. Äußerst unpassend ist da ein womöglich langfristiger Ausfall von Julian Baumgartlinger. In der Partie gegen Frankfurt blieb der Mittelfeldspieler ohne gegnerische Einwirkung unglücklich im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie. "Sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus", sagte sein Maaßen nach Abpfiff. Bei all den schlechten Nachrichten macht aber ein Fakt Hoffnung: Union ist ein Lieblingsgegner. Keins der vergangenen fünf Aufeinandertreffen mit den Berlinern hat Augsburg verloren. Das Hinspiel endete Remis im Stadion An der Alten Försterei (2:2).

Das Personal

Da sich Diogo Leite am vergangenen Spieltag seine fünfte gelbe Karte in dieser Saison abholte, muss Trainer Fischer den Union-Verteidiger ersetzen. Die wahrscheinlichste Alternative ist Paul Jaeckel. Wiederum zurück von seiner abgesessenen Gelbsperre ist Kevin Behrens, der wohl für Jordan wieder in die Startelf rücken wird. Ansonsten kann Fischer aus den Vollen schöpfen, alle Spieler konnten unter der Woche mittrainieren. Am meisten sollte das den langzeitverletzten Andras Schäfer freuen, der nach seinem Kurzzeiteinsatz gegen Leverkusen auch mit nach Augsburg gefahren ist. So könnte Union beginnen: Rönnow - Doekhi, Knoche, Jaeckel – Juranovic, Khedira, Roussillon – Haberer, Laidouni – Behrens, Becker Es fehlt: Diogo Leite (gelbgesperrt)

Die Prognose

Auch wenn Augsburg die Punkte im Abstiegskampf nötig hat, wird der Fußball von Enrico Maaßen gegen abgebrühte Unioner wohl wenig Erfolg haben. Der rbb24-Tipp: Union kann mit dem Augsburg-Fluch brechen und gewinnt verdientermaßen 3:1.

Sendung: rbb24, 04.05.23, 18 Uhr