1:1 gegen den BFC Dynamo - Energie Cottbus erobert Tabellenführung trotz spätem Ausgleich zurück

Di 02.05.23 | 20:22 Uhr

Bild: imago images/Steffen Beyer

Ein Unentschieden reicht Energie Cottbus, um an die Spitze der Regionalliga Nordost zurückzukehren. Im Spiel gegen den BFC Dynamo hatten sich die Lausitzer nach dem Führungstreffer aber wohl etwas mehr erhofft.

Der FC Energie Cottbus hat in der Fußball-Regionalliga Nordost die Tabellenspitze zurückerobert. Die Lausitzer trennten sich am Dienstagabend mit 1:1 (0:0) vom BFC Dynamo und zogen durch den Punktgewinn wieder am FC Rot-Weiß Erfurt vorbei. Vier Spieltage vor dem Saisonende hat Energie nun einen Zähler Vorsprung auf die Thüringer. Eine Vorentscheidung im Kampf um die Regionalliga-Meisterschaft könnte am 13. Mai fallen. Dann treffen beide Teams im direkten Duell in Cottbus aufeinander.

Spannungen zwischen beiden Fanlagern

Im Vorfeld der Partie hatte es große Sicherheitsbedenken gegeben, nachdem es im Januar zu einem Überfall auf einen Fan-Betreuer des BFC Dynamo gekommen war. Es wird vermutet, dass die Täter aus der Fanszene von Energie Cottbus stammen, weshalb die Polizei die Partie mit einem Großaufgebot aus Sorge vor Ausschreitungen abgesichert hatte. Größere Vorfälle blieben jedoch aus. Dass die Situation zwischen beiden Fanlagern aber tatsächlich angespannt war, zeigte sich bereits kurz nach dem Anpfiff im Stadion der Freundschaft. Aus dem Gästeblock flogen Feuerwerkskörper auf den Rasen, was Schiedsrichter Alexander Sather nach fünf Minuten dazu bewegte, die Partie kurze Zeit zu unterbrechen, bis sich die Situation wieder beruhigt hatte.

Zähes Spiel mit kaum Torchancen

Danach ging das Spiel zwar unter Schmähgesängen beider Kurven gegeneinander, aber ohne größere Störungen weiter. Auch auf dem Rasen wurde es dabei teilweise hitzig und die Zweikampfführung war hart. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz war dabei nicht immer einverstanden mit den Entscheidungen des Unparteiischen und tat seinem Unmut lautstark von der Seitenlinie kund, wofür er früh die Gelbe Karte sah (11.). Spielerisch gehörte die erste Viertelstunde den Gästen aus der Hauptstadt, die durch Cedric Euschen zu ihrer ersten guten Torchance kamen (10.). Der Stürmer schob den Ball am Ende eines Konters jedoch knapp am linken Pfosten vorbei. Viel mehr hatte die Partie in der ersten Halbzeit nicht zu bieten. Zwar wurde Cottbus im weiteren Verlauf aktiver, wirklich gefährliche Abschlüsse blieben jedoch aus. Bis zur Pause bestimmten vor allem Defensivaktionen und Zweikämpfe das Spielgeschehen.

Hofmann erlöst Cottbus

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Cottbus den Druck, hatte aber immer noch Schwierigkeiten, die gut stehende Berliner Abwehrreihe zu überwinden. Immer wieder war ein BFC-Verteidiger im letzten Moment noch mit dem Fuß am Ball, oder konnte im Zweikampf entscheidend stören. In der 64. Minute gelang es den Lausitzern dann den Bann zu brechen: Jonas Hofmann probierte es einfach mal mit einem Distanzschuss aus dem Rückraum und profitierte von einem Fehler von BFC-Keeper Paul Hainke, der den Ball ins Tor durchrutschen ließ. Bitter für den erst 18 Jahre alten Schlussmann, der in der Halbzeit eingewechselt worden war, nachdem Stammtorhüter Kevin Sommer verletzt in der Kabine bleiben musste.

Hackentreffer sorgt für Punkteteilung

Dem BFC gelang es erst in der Schlussphase, sich von dem Gegentor zu erholen und wieder nach vorne mitzuspielen. In den letzten zehn Minuten warfen sie noch einmal alles rein. FCE-Defensivmann Tobias Eisenhuth gelang es in der 84. Minute gerade noch, einen Abschluss von Euschen auf der Linie zu klären, wenig später lag der Ball dann aber doch im Cottbuser Netz. Nach einem Eckball gelangte der Ball über Umwege zu BFC-Verteidiger Dominic Duncan, der diesen mit der Hacke zum Ausgleich ins Tor weiterleitete (86.). Es war der Schlusspunkt einer Partie, die erst gegen Ende so wirklich an Fahrt aufnahm. Der BFC Dynamo wird mit dem Punktgewinn durchaus zufrieden sein, auch wenn er dadurch in der Tabelle auf Rang sieben abgerutscht ist. Cottbus hätte sich nach dem Führungstreffer hingegen wohl mehr erhofft, hat an der Tabellenspitze aber weiterhin alles selbst in der Hand.

Sendung: rbb24, 02.05.2023, 21:45 Uhr