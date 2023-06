Empfohlen hat sich Hildebrand für diese Aufgabe mit zwei starken Spielzeiten in Frankfurt. Nachdem er zuvor ausschließlich in den USA auf dem Eis gestanden hatte, war Hildebrand in der Saison 2021/22 einer der Garanten für den Frankfurter Aufstieg in die DEL. Dort bestätigte er vergangene Saison in 50 Hauptrundenspielen mit einer Fangquote von über 90 Prozent seine starken Leistungen.



"Jake ist ein erfahrener Torhüter, der sein Können unter Beweis gestellt hat. Er bleibt stets ruhig und hat sehr starke Reflexe", sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer über Hildebrand, den er nicht nur als neue Nummer eins, sondern auch als Vorbild für dessen Stellvertreter sieht: "Unsere jungen Torhüter Nikita Quapp und Jonas Stettmer werden von seiner Erfahrung profitieren. Die drei werden ein gutes Trio bilden."