So 09.07.23 | 16:19 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat den offensiven Mittelfeldspieler Brenden Aaronson für ein Jahr von Premier-League-Absteiger Leeds United ausgeliehen. Das hat der Fußball-Bundesligist am Sonntag bekannt gegeben. "Dass ich nun hier bin und mit Union auch in der Champions League spielen kann, daran hätte ich vor einem Jahr nicht geglaubt", wird der US-Amerikaner in einem Klub-Statement zitiert.