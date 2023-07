Das frisch geschossene Mannschaftsfoto von Hertha BSC sorgt für Aufsehen. Gespickt mit Spielern, die in wenigen Wochen, Tagen oder sogar nur Stunden womöglich gar nicht mehr in Berlin sind, zeigt es: Die Kaderplanung des Zweitligisten ist komplex. Von Marc Schwitzky

Doch mit den Jahren hat die Faszination für das Saisonheft rapide abgenommen. Zum einen sorgt die voranschreitende Digitalisierung dafür, dass all die Informationen über die Aktivitäten der Fußballvereine taufrisch im Internet abzurufen sind. Zum anderen hat der völlig überhitzte Transfermarkt zu einem Poker der Klubs geführt, der erst sehr spät seine Früchte trägt. Verpflichtungen werden oftmals erst offiziell, wenn die neue Saison bereits begonnen hat. Wozu also ein Saisonheft kaufen, wenn noch nichts feststeht?

Früher gehört es zu den größten Freuden des geneigten Fußball-Fans, vor Beginn der neuen Bundesliga-Spielzeit das Sonderheft des "Kicker"-Magazins zu kaufen. Wie haben sich die Bundesliga-Mannschaften verstärkt? Was war in der Vorbereitung so los? All jenes Wissen kompakt auf etwa 180 Seiten gedruckt. Es war die Bibel für die quälend langen Wochen vor dem Ligastart, der ständige Begleiter im Sommerurlaub.

Spieler, die für die großen europäischen Träume zu Windhorst-Zeiten geholt wurden, stehen direkt neben jenen, die nach dem Absturz nun beim Neuaufbau in Liga zwei helfen sollen. 33 Spieler, sechs (!) Torhüter, Ablösesummen zwischen 25 Millionen und null Euro. Fehleinkäufe, wechselwillige Spieler, Neuankömmlinge, womöglich verbleibende Spieler, Eigengewächse – alles auf einem Bild. Und so ist der Schnappschuss eigentlich kein Mannschaftsfoto, sondern vielmehr ein Festhalten der noch völlig verzerrten Kaderplanung von Hertha BSC.

In wenigen Tagen reist Hertha ins Trainingslager nach Österreich. "Ich nehme höchstens 26 Feldspieler und vier Torhüter mit", stellte Trainer Pal Dardai bereits klar. "Da müssen einige zu Hause bleiben und Lauftraining absolvieren. Wir achten drauf, dass alle auch etwas Balltraining bekommen – unter Aufsicht eines Pro-Lizenz-Trainers." Was einer unpopulären "Trainingsgruppe 2" gleichkommt, ist schlichtweg notwendig, um sich vernünftig auf die Saison vorzubereiten, die am 28. Juli beginnt.

Und all das wissen die anderen Vereine, sodass sich Herthas Sportdirektor Benjamin Weber in einer überaus undankbaren Lage befindet. Herthas Abstieg, die wirtschaftlichen Probleme, die nach wie vor horrende Gehaltsstruktur, der kurz bevorstehende Saisonstart – all das sind Faktoren, die den Preis von Hertha-Spielern drücken. Für Weber und sein Team ist es ein ständiger Balanceakt aus dem Versuch, einen möglichst guten Preis für Abgänge zu erzielen und gleichzeitig möglichst schnell zu verkaufen, um die Kaderplanungen vorantreiben zu können. Herthas Sportdirektor könnte jenen Prozess nur dadurch eklatant beschleunigen, indem er Spottpreise akzeptiert, was ebenfalls zu Kritik führen würde. Ein klassisches Dilemma.

Womöglich kommt in den nächsten Tagen Bewegung in Herthas Personalbemühungen. Die Abgänge von Jessic Ngankam, Tolga Cigerci oder auch einem Oliver Christensen sollen näher rücken, wodurch die Blau-Weißen selbst aktiv werden könnten. Dennoch bleibt Herthas Saisonvorbereitung problematisch. Denn in wenigen Tagen beginnt das für die Berliner so wichtige Trainingslager in Österreich, in welchem Trainer Dardai die spielerischen Abläufe für die neue Saison implementieren will. Und zahlreiche etwaige Neuzugänge, die in der Warteschleife stehen, werden nicht dabei sein und damit Elementares verpassen.

Im Kader von Hertha gibt es derzeit keine einzige Position, die personell bereits vollständig abgeschlossen ist. Das liegt auch daran, dass Spieler wie Marco Richter oder Marc Oliver Kempf bleiben könnten, es aber nicht sicher ist, da sie womöglich doch noch den Absprung in eine sportlich attraktivere Liga schaffen. Es bleiben unzählige Fragezeichen, die nicht bis zum Saisonstart geklärt sein werden. Das Transferfenster im Sommer endet erst am 1. September. Daher ist davon auszugehen, dass Hertha mit einem weitestgehend unfertigen Kader in neue Spielzeit gehen und Dardai zwangsläufig improvisieren wird. Eine schwere Bürde für einen Saisonauftakt, der bei einem Absteiger ohnehin stets mit viel Druck verbunden ist.