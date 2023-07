Der Verein ist stolz auf seine Tradition. Schon seit 1969 werden tief im Westen der Hauptstadt die Schläger geschwungen. Doch kürzlich wurde der Golfclub Gatow aufgeschreckt. Ein Artikel der " Tageszeitung " sorgte für Irritationen. Darin hieß es, es werde "auf Berliner Golfplätzen unkontrolliert jede Menge Wasser verbraucht". Linken-Politikerin Katalin Gennburg bezeichnet Golfplätze gar als "so überflüssig wie Privatjets" und bemängelt: "Berlin hält gut betuchten Leuten eine Fläche von der Größe des Tiergartens vor, auf der eine immense Wasserverschwendung stattfindet". Vor diesem Hintergrund fordern Linken-Politiker die Schließung von Golfplätzen und deren Umwidmung in für die Allgemeinheit zugängliche Parkanlagen.

Laut Senatsverwaltung dürfen die drei größten Golfplätze Berlins pro Jahr rund 270.000 Kubikmeter Wasser nutzen. So viel Wasser, wie rund 6.500 Berliner und Berlinerinnen pro Jahr zusammen verbrauchen. Für Ferat Koçak (Die Linke) ist das unverhältnismäßig. "Wir haben im letzten Jahr mitbekommen, wie Menschen dazu verdonnert wurden, sich nicht zu waschen und Wasser und Energie zu sparen", sagt das Mitglied des Abgeordnetenhauses und fragt: "Aber was ist mit solch riesigen Golfplätzen?"

Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, ist Koçak zu Besuch in Gatow. Er folgt einer Einladung des Vorstandes des Golfclubs. Vereinspräsident Wolfgang Fischer und Vorstandsmitglied Pim Richter ist es wichtig, mit dem Politiker ins Gespräch zu kommen und mögliche Missverständnisse auszuräumen. So weisen sie darauf hin, dass Golf - zumindest in Gatow - keine exklusive Veranstaltung für Besserbetuchte sei. "Wir haben hier einen echten Bevölkerungsschnitt", erklärt Fischer und skizziert eine Bandbreite von "Kids, die mit acht, neun Jahren hier anfangen, bis zu Rentnern, Pensionären und Handwerkern. Das Elitäre kennen wir nicht." Ein günstiges Vergnügen ist Golf aber auch in Gatow nicht. Eine Mitgliedschaft beim BGCG kostet monatlich rund 110 Euro.