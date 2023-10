Alba Berlin hat auch sein zweites Euroleague-Spiel in dieser Saison verloren. Der Basketball-Bundesligist verlor am Donnerstagabend daheim vor 7700 Zuschauern gegen das spanische Spitzenteam Baskonia Vitoria-Gasteiz knapp mit 86:91 (47:51). Damit steckt Alba gleich im Tabellenkeller der Königsklasse fest. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 17 und Johannes Thiemann mit 13 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste ohne seine beiden etatmäßigen Center Yanni Wetzell und Khalifa Koumadje unter dem Korb wieder experimentieren. Weltmeister Thiemann und der genesene Schneider halfen aus. Die Berliner gingen zwar ein Mal kurz, direkt zu Beginn des Spiels, mit 2:0 in Führung, liefen dann aber lange einem knappen Rückstand hinterher - nach dem ersten Viertel stand es 21:26.



Bei dem Gastgeber waren im neu formierten Team einige Abstimmungsprobleme zu sehen, doch Alba kämpfte um jeden Ball und ließ sich so nicht abschütteln. Das zweite Viertel verlief ausgeglichen, zweieinhalb Minuten vor der Halbzeit gingen die Berliner sogar kurzzeitig wieder mit 45:43 in Führung, die sie aber noch vor der Pause wieder abgeben mussten.



Wie schon bei den bisherigen Niederlagen gegen Ulm und den FC Bayern München riss nach dem Seitenwechsel der Faden bei den Berlinern. Sie kamen kaum noch in ihr Tempospiel und Baskonia konnte zum Ende des dritten Viertels auf 76:61 davon ziehen. Alba bewies Moral, kämpfte sich knapp drei Minuten vor Ende wieder auf zwei Zähler heran (83:85). Doch die Wende gelang nicht mehr.