Zack Donnerstag, 26.10.2023 | 15:03 Uhr

Fofana hat sich erklärt und entschuldigt. Das sollte reichen. Die Suspendierung ist doch wieder eher so ein Exempel als Zeichen an andere Spieler. Erinnert aber mehr an Kindergarten. Ab in die Ecke? Dann lieber eine Geldstrafe für soziale Zwecke. Aber bitte, soll jeder Verein machen wie er will. Ich finds affig.