Der 27-Jährige ist fester Bestandteil der Mannschaft von Nationaltrainer Jalel Kadri, die bei dem Turnier, das in der Elfenbeinküste ausgetragen wird, in der Vorrunde auf Namibia, Mali und Südafrika trifft.

Union muss mindestens in den drei Ligaspielen in Freiburg, München und Mainz zu Beginn des Jahres auf Laidouni verzichten. Sollte seine Mannschaft weit kommen, könnte er sogar bis Mitte Februar fehlen. Das Finale steigt am 11. Februar in Abidjan.