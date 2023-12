Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben zum dritten Mal nach 2021 und 2023 das Endspiel um den deutschen Volleyball-Pokal erreicht. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri am Donnerstag beim Bundesliga-Achten Rote Raben Vilsbiburg nach hartem Kampf mit 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) durch. Im Endspiel am 3. März in Mannheim wird der MTV Stuttgart der Gegner sein, der parallel im zweiten Halbfinale beim Dresdner SC 3:1 siegte.

Schon der erste Satz vor 1.178 Zuschauern in Vilsbiburg stand lange auf der Kippe. Mit Mittelblockerin Anastasia Cekulaev am Aufschlag schafften es die Gäste allerdings, sich von 17:17 auf 23:17 abzusetzen. Vilsbiburg leistete im zweiten Durchgang noch energischere Gegenwehr. Doch die Potsdamerinnen holten sich durch Suvi Kokkonen nach einem Zwischenstand von 23:23 den ersten Satzball. Den nutzte die Mannschaft clever per Zweierblock zur 2:0-Satzführung.



Moral bewies der SC Potsdam im dritten Abschnitt, als das Team einen 12:17-Rückstand beherzt aufarbeitete, durch einen Block von Danielle Harbin schließlich mit 21:19 in Führung ging und damit zielsicher auf den Sieg zusteuerte.