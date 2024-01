Der 1. FC Union Berlin hat den defensiven Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein für den Rest dieser Saison an den Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen. Die Eisernen teilten am Sonntag zudem mit, dass im Zuge der Leihe an den Hamburger Club der Vertrag mit dem 19-Jährigen verlängert worden sei. Über die Dauer machte Union keine Angaben.

Kemlein spielt seit 2016 bei den Köpenickern und durchlief seit den D-Junioren alle Nachwuchsmannschaften. Der Junioren-Nationalspieler kam in dieser Saison in der Profi-Mannschaft in der Bundesliga zu zwei Einätzen und durfte einmal in der Champions League - gegen Real Madrid - ran.

"Aljoscha ist ein sehr talentierter und junger Spieler, der sich in den vergangenen Monaten enorm weiterentwickeln konnte. Daher setzen wir auch in Zukunft auf seine Fähigkeiten. Außerdem wollen wir ihm, nach seinen Debüts in der Bundesliga und Champions League, die Möglichkeit geben kontinuierlich mehr Spielpraxis zu sammeln. Wir hoffen natürlich, dass Aljoscha die Zeit beim FC St. Pauli bestmöglich nutzen kann und wird", erklärte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball die Vertragsverlängerung und das Leihgeschäft.