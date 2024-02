"Top Four" in München - Formstarkes Alba Berlin strebt 12. Pokalsieg an

Fr 16.02.24 | 18:41 Uhr

Bild: IMAGO/camera4+

Für vier Teams geht es in München beim "Top Four" um den ersten Titel der Saison. Alba Berlin ist nach drei Siegen im Aufwind. Für den Pokaltraum müssen die Berliner am Samstag zunächst Ratiopharm Ulm schlagen.

Vier Basketball-Bundesligisten haben sich in drei K.o.-Runden durchgesetzt und stehen nun in München in der Finalrunde um den Pokalsieg. Alba Berlin duelliert sich am Samstag mit dem deutschen Meister Ratiopharm Ulm (17:30 Uhr, im Livestream bei rbb24.de), zuvor trifft Gastgeber und Titelverteidiger FC Bayern München auf die Bamberg Baskets (14 Uhr). Im Finale könnte es damit zur Begegnung der Dauerrivalen Alba und dem FCB kommen. Die Berliner, die noch im Vorjahr im Top-Four-Turnier an den Bayern scheiterten, fahren nach zuletzt drei Liga-Siegen in Folge mit Optimismus zur Finalrunde.

rbb überträgt live rbb24.de zeigt das Halbfinalspiel zwischen Alba Berlin und Ratiopharm Ulm live im Stream. Falls Alba das Pokalfinale in München erreicht, wird diese Partie am Sonntag ab 14 Uhr ebenfalls im Livestream übertragen sowie im rbb Fernsehen und im rbb24 Inforadio.

Alba mit ansteigender Formkurve

Alba-Kapitän und Weltmeister Johannes Thiemann blickt mit Vorfreude auf das Turnier: "Wir sind auf jeden Fall bereit", sagte er. "Es ist immer geil, so früh in der Saison schon einen Titel holen zu können." Zwei Spiele müsse man "perfekt performen", dürfe sich "keinen Ausrutscher leisten". Teamkollege Jonas Mattisseck betonte im Vorfeld, dass es bei diesem Turnier vor allem auf die mentale Stärke ankomme. "Ich denke, wir haben uns in den letzten Wochen noch einmal entwickelt und uns als Team besser darauf vorbereitet", sagte der Aufbauspieler. "Solche Spiele gewinnst du zwar auch spielerisch und taktisch, vor allem gewinnst du sie durch Teamgeist, Herz, Einsatz. Das haben wir noch einmal extrem weiterentwickelt." Als Favorit auf den Titel gilt dennoch der amtierende Pokalsieger FC Bayern München, der mit Rückenwind ins Top Four geht: Am Dienstag schlug das Team von Coach Pablo Laso die Chemnitz 99ers und verdrängte diese damit in der Basketball-Bundesliga (BBL) von der Tabellenspitze.

"Ein sehr starker Gegner"

Auf das anstehende Aufeinandertreffen mit dem strauchelnden Meister Ratiopharm Ulm blickt Albas Mattisseck mit Respekt. "In den letzten ein bis zwei Monaten hatten sie mit der Doppelbelastung zu kämpfen, hatten sehr viele Eurocup-Spiele und konnten deshalb in der BBL manchmal nicht ganz ihre Leistung zeigen. Aber auch die werden sich perfekt vorbereiten, hatten eine gesamte Woche Zeit – der Faktor der Doppelbelastung ist also nicht derselbe. Ausgeruht werden sie ein sehr starker Gegner sein", so Mattisseck. In den Meisterschafts-Playoffs scheiterten die Berliner vergangene Saison an den Schwaben.

Koumadje für vier Spiele gesperrt

Center Khalifa Koumadje wird nach seiner Disqualifikation am Dienstag im Ligaspiel gegen Göttingen allerdings im Pokal fehlen. Die Spielleitung der BBL verhängte über den 27-Jährigen eine Sperre von vier Pflichtspielen, teilte Alba Berlin am Freitag mit. Koumadje hatte seinem Gegenspieler ins Gesicht geschlagen.

Sendung: rbb24, 16.02.2024, 22 Uhr