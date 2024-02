Der freie Fall von Turbine Potsdam schien zunächst kein Ende zu nehmen. Nach dem höchst verdienten Bundesliga-Abstieg nach Jahren des Chaos wurde auch die laufende Zweitligasaison mit einem Fehlstart eröffnet. Drei Niederlagen, kein Tor geschossen, Tabellenletzter. "Wir haben es am Anfang auch schon gut gemacht", sagte Kapitänin Jennifer Cramer im Oktober vergangenen Jahres gegenüber im rbb|24 Inforadio. Das Spielkonzept sei vom Start weg erkennbar gewesen. "In den ersten Spielen hatten wir auch Chancen, nur einfach nicht das Tor getroffen."

Der derzeitige Erfolg ist vor allem der Verdienst von Trainer Marco Gebhardt, die Turbine-Defensive zu einem echten Bollwerk entwickelt zu haben. Potsdam stellt mit nur sechs Gegentoren die mit Abstand beste Abwehr der Liga. Ein Schlüssel ist dabei die Variabilität in den Formationen. Trainer Gebhardt lässt die Mannschaft wahlweise im 4-1-4-1 oder 3-2-3-2, also mit Vierer- oder Dreierkette auflaufen. Durch diese taktischen Mittel kann sich Potsdam defensiv stets adäquat an den Gegner anpassen. Torhüterin Fischer sowie der Abwehrblock aus Cramer, Irena Kuznetsov, Lina Vianden und Adrienne Jordan sind formationsunabhängig gesetzt und finden so gut zusammen.

"Gerade auf der Defensivarbeit kann man aufbauen. Wir sind schon zufrieden mit unserer Hinrunde", so Fischer. Im Winter wurden mit Flavia Lüscher und Suya Haering zwei weitere Verteidigerinnen verpflichtet, auch wenn ihnen mit 20 und 18 Jahren wohl eher die Zukunft gehören soll. Mit einem Altersdurchschnitt von nur 23 Jahren gehört der Turbine-Kader allerdings ohnehin zu den jüngsten der Liga. Umso beachtlicher, dass die Potsdamerinnen defensiv so souverän agieren.